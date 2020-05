Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kombi nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitag, 15. Mai 2020, gegen 8 Uhr, auf der Wegastraße sucht die Polizei einen rot/braunen Kombi. Dieser beschädigte einen Opel Astra, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Am Steuer des flüchtigen Fahrzeugs saß ein Mann mit Sonnenbrille. Er ist zirka 28 Jahre alt und hat schwarze Haare. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell