Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 15. März 2020 Unfall in Ihlienworth und Pkw-Brand auf der A 27

Cuxhaven (ots)

Bereich Cuxhaven

Verkehrsunfall

Ihlienworth. Am 15.03.2020, gegen 11.04 Uhr, überschlug sich ein Pkw und kam in einem Straßengraben zum Stillstand. Die 73-jährige Fahrzeugführerin berührte bei ihrem Überholvorgang den überholten Pkw und kam dann von der Fahrbahn ab. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. An ihrem älteren Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der 25-jährige Fahrzeugführer des überholten Pkw (ca. 1000 Euro Schaden) blieb unverletzt.

Bereich Geestland

Pkw-Brand

Gemarkung Cuxhaven, Bundesautobahn 27. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein Audi A 3 am Sonntag, den 15.03.2020, gegen 11:50 Uhr, auf der Bundesautobahn 27, zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde, Fahrtrichtung Cuxhaven, in Brand. Der 30-jährige Bremer konnte seinen Pkw noch auf den Standstreifen fahren und diesen anschließend mit seiner 31-jährigen Partnerin unverletzt verlassen. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde das brennende Fahrzeug abgelöscht. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde eine Vollsperrung für die Dauer von ca. einer Stunde eingerichtet. Das völlig ausgebrannte und nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen. Aufgrund der Aussagen der betroffenen Personen ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell