POL-FR: Weil am Rhein (3 Meldungen) : Einbruch in Gartenhütte // Unfallflucht // Motorradfahrer versucht bei Kontrolle zu flüchten - Unfall

Weil am Rhein: Einbruch in Gartenhütte - Zeugensuche

Vermutlich von Freitag auf Samstag, 30./31.10.2020, wurde in eine Gartenhütte im Nonnenholz eingebrochen. Nach dem Einschlagen einer Scheibe wurde die Hütte durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Weiterhin war versucht worden, in zwei weitere Hütten einzubrechen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

Weil am Rhein: Unfallflucht - Zeugensuche

Am Samstag, 31.10.2020, zwischen 16 und 17 Uhr wurde beim Hundeplatz "Am Sohleck" ein geparkter Ford angefahren und im Bereich der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

Weil am Rhein: Motorradfahrer versucht bei Kontrolle zu flüchten - Unfall

Am Freitag, 30.10.2020, gegen 23 Uhr, kam einer Polizeistreife in der Egerstraße ein Motorradfahrer entgegen, welcher beim Erkennen des Streifenwagens das Licht ausschaltete. Die Streife nahm daraufhin die Verfolgung des Motorrades auf und konnte dieses in der Hauptstraße zunächst anhalten. Nachdem die Polizisten ausgestiegen waren, setzte der Motorradfahrer etwas zurück und versuchte wegzufahren. An einem Bordstein verlor der Fahrer die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen geparkten Pkw. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Motorradfahrer wurde nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und war möglicherweise ohne Zulassung und Versicherung unterwegs. Er wird angezeigt.

