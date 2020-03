Polizei Bochum

POL-BO: Erst Einbruch, dann Vandalismus

Bochum (ots)

Am 29. März, gegen 7 Uhr, kam es in Bochum zu einem Einbruch in eine Bäckerei.

An der Hofsteder Straße 205 verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zugang durch eine Seitentür Zugang zum Ladenlokal. In der Bäckerei brachen sie einen Tresor auf. Anschließend versprühten die Täter den gesamten Inhalt eines Feuerlöschers in der Räumlichkeit. Erst dann flüchten sie. Zu Tatbeute liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

