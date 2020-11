POL-FR: Schopfheim (2 Meldungen): Ein Leichverletzter bei Unfall auf der B317 // Unfall im Kreisverkehr - Radfahrerin verletzt

Polizeipräsidium Freiburg

Schopfheim: Ein Leichverletzter bei Unfall auf der B317

Bei einem Zusammenstoß auf der B317 bei der Einmündung Schopfheim-Mitte ist am Freitag, 30.10.2020, gegen 12.50 Uhr, ein Mann leicht verletzt worden. Ein Mercedes wollte von der B317 nach links in Richtung Schopfheim abbiegen und übersah hierbei offensichtlich einen entgegenkommenden Mercedes-Vito. Bei dem Zusammenstoß wurde der Vito-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B317 kurzzeitig halbseitig gesperrt werden.

Schopfheim: Unfall im Kreisverkehr - Radfahrerin verletzt

Am Freitag, 30.10.2020, gegen 16 Uhr, übersah ein Autofahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Schwarzwald-/Wiechser Straße eine Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 74-jährige Frau mittelschwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5500 Euro. Der Autofahrer gab an, dass er durch die tief stehende Sonne geblendet wurde.

