Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtrag zu "Reitpferd aus Stall entwendet"

Borken (ots)

Am Montag, dem 14.09.2020 berichteten wir über den angezeigten Diebstahl eines Reitpferdes in Borken-Gemen. Ganz offenbar entwickelten sich daraufhin Gerüchte, nach denen es bereits zu mehreren Pferdediebstählen gekommen sei. Viele besorgte Pferdebesitzer meldeten sich daraufhin bei der Polizei. Hiermit wird klargestellt, dass in den letzten Tagen oder Wochen keine weiteren Pferdediebstähle bei der Polizei im Kreis Borken angezeigt wurden.

