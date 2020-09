Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtrag zu "Auto kommt von Straße ab - Fahrer schwer verletzt"

Fahrer verstorben

Borken (ots)

Am 21.08.2020 berichteten wir über einen schweren Alleinunfall in Borken auf der Landesstraße 600. Am 17.09.2020 wurde der Polizei mitgeteilt, dass der 60-Jährige seinen Unfallverletzungen erlag.

Hier der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4685765

