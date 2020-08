Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Abbiegeunfall in Solingen-Mitte

Solingen - An der Einmündung Schützenstraße und Ritterstraße ereignete sich am 05.08.2020, um kurz nach 19:00 Uhr, ein Abbiegeunfall. Eine 60-jährige Solingerin fuhr mit ihrem Ford die Schützenstraße in Fahrtrichtung Solingen-Mitte und beabsichtigte in die Ritterstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine Fahrradfahrerin (56) - ebenfalls aus Solingen. Bei der darauffolgenden Karamboulage verletzte sich die Fahrradfahrerin schwer und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Ford musste abgeschleppt werden. (jb)

