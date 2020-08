Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Auffahrunfall in Höhscheid

Wuppertal (ots)

Solingen - Auf der Neuenkamper Straße kam es in Fahrtrichtung Aufderhöhe am 04.08.2020, um 19:10 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein 45-jähriger Mann aus Solingen erkannte auf Höhe der Bushaltestelle Bauermannskuhle zu spät, dass zwei Fahrzeuge auf seiner Fahrspur anhalten mussten und bereits zum Stehen gekommen waren. Ein eingeleitetes Ausweichmanöver misslang und so fuhr er seinen grünen Range Rover zunächst auf den weißen Corsa einer Solingerin (19) und schob diesen in der Folge auf den roten VW eines 32-jährigen Solingers. Im Zuge des Aufpralls verletzte sich die 17-jährige Beifahrerin im Corsa leicht. Sie wurde vor Ort von einem privat vorbeikommenden Feuerwehrmann erstversorgt, bevor sie durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Während der Rettungsmaßnahmen und Abschleppvorgänge sowie der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden liegt bei circa 24.000 Euro. (jb)

