POL-W: W Junger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Pedelec-Fahrer kam es gestern (04.08.2020, gegen 15:00 Uhr) an der Kreuzung Dürrweg/Jung-Stilling-Weg in Wuppertal. Ein 14-jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem E-Bike über den Jung-Stilling-Weg in Richtung Zeppelinallee. An der Kreuzung Dürrweg/Jung-Stilling-Weg/Rhönstraße/Zeppelinallee kam es zur Kollision mit dem Audi eines 71-jährigen Mannes aus Wuppertal, der den Dürrweg in Richtung Rhönstraße befuhr. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst und einem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt werden, bis er in ein Krankenhaus transportiert wurde. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 17.500 Euro. (weit)

