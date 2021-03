Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.03.2021.

Salzgitter (ots)

Zeugen fanden Fötus.

Ursprungsmeldung http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/4857307

Ergänzend zur gestrigen Pressemeldung teilt die Polizei mit, dass mit derzeitigem Stand der Ermittlungen noch nicht gesagt werden kann, ob der Fötus menschlicher Abstammung ist.

Am gestrigen Tag hatten bereits gegen 13:30 Uhr zwei Zeuginnen den Fötus festgestellt. Zeugen, die somit deutlich vor 13:30 Uhr auffällige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei setzte am gestrigen Abend einen Personenspürhund ein. Diese brachte jedoch keine weiteren Ansätze zur Aufhellung des Sachverhaltes.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes eines Schwangerschaftsabbruches eingeleitet.

