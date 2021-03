Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 8. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Brand eines Einfamilienhauses

Sonntag, 07.03.2021, gegen 23:50 Uhr

Am Sonntagabend, gegen 23:50 Uhr, wurde den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei der Brand eines Hauses in Schöppenstedt, Uferstraße, gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen war es vermutlich im Bereich eines Kaminofens innerhalb eines Wintergartenanbaus zum Brandausbruch gekommen. Das Feuer hatte sich dann auch auf das Wohnhaus ausgebreitet und konnte letztendlich durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, zwei schwer verletzte Personen

Sonntag, 07.03.2021, gegen 22:00 Uhr

Auf der Bundesstraße 79, zwischen Wolfenbüttel und Wendessen, sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr zwei Personen schwer, nicht lebensgefährlich, verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen kam der 20-jährige Fahrer eines Autos nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem PKW gegen eine Feldauffahrt. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW und kam dann auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Durch den Unfall wurden der 20-jährige Fahrer sowie seine 16-jährige Beifahrerin schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Die polizeilichen Ermittlungen sind eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell