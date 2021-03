Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, 07. März 2021

Peine (ots)

LKW-Fahrer mit ungewöhnlicher Ladung

Autohof Peine, 31228 Peine, OT Stederdorf, 06.03.2021, 17.33 Uhr

Eine Mitarbeiterin des Autohofes wird von einem rumänischen LKW-Fahrer angesprochen, dass er polizeiliche Hilfe benötige, da er Klopfgeräusche aus dem Inneren seines Sattelaufliegers hören würde. Der 32-jährige LKW-Fahrer teilt den Einsatzkräften mit, dass er seine Fahrt in Rumänien begonnen hat. Er habe einen Zwischenstopp in Tschechien eingelegt und sei dann nach Deutschland/Peine gekommen. Durch die Einsatzkräfte wird der Sattelauflieger geöffnet. Im Inneren befinden sich 4 männliche Personen im augenscheinlich heranwachsendem Alter und südländischem Aussehen. In den mitgeführten Taschen und Rucksäcken können keine Ausweisdokumente aufgefunden werden. Auch die Durchsuchungen der Personen geben keinen Aufschluss über deren Identität. Nach Hinzuziehung eines Dolmetschers teilen sie mit, dass sie aus Afghanistan stammen und zwischen 15 und 17 Jahre alt sind. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen werden die Jugendlichen den Mitarbeitern des Jugendamtes Peine übergeben und in eine Einrichtung der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen verbracht.

Gegen den 32-jährigen LKW-Fahrer sind, wegen des Verdachtes der Einschleusung von Ausländern, Ermittlungen eingeleitet worden. Die 4 Jugendlichen sehen einem Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise nach dem Aufenthaltsgesetz entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell