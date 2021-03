Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter Lebenstedt und Thiede Sa., 06.03.21 - So., 07.03.21, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an PKW

Salzgitter Hallendorf, Am Immenhof, Fr., 05.03. ,22:30 Uhr - Sa., 06.03.21, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter zerstachen in der Nacht von Freitag auf Samstag an zwei PKW (VW Passat und VW Golf) jeweils alle vier Reifen und zerkratzten den Lack. Mögliche Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeistation Thiede. Tel. 05341-941730

Geschwindigkeitsüberwachung

Salzgitter, Kreisstraße 4 zwischen Reppner und Lesse

Die Polizei führte eine Geschwindigkeitsüberwachung mit Lasermessgerät durch. Die Verkehrsteilnehmer hielten sich weitestgehend an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h. Es wurden dennoch 8 erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, der Spitzenreiter fuhr 104 km/h!

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell