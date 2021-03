Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 06. März 2021

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Ortsschild entwendet

Schöppenstedt, Groß Vahlberger Straße, Donnerstag/Freitag, 04./05.03.2021, 15:00 - 06:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten bisher unbekannte Täter das Ortseingangsschild von Schöppenstedt in der Vahlberger Straße. Zusätzlich wurde ein weiteres Verkehrszeichen für die vorgegebene Fahrtrichtung entwendet. Der Schaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332/946540 oder die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 entgegen.

Sickte: Einbruch in Rohbau

Sickte, Bahnhofstraße, Donnerstag/Freitag, 04./05.03.2021, 16:00 - 07:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen bisher unbekannte Täter in einen unbezogenen Rohbau in der Bahnhofstraße in Sickte ein. Nach Durschneiden einer Folie wurden aus dem Gebäudeinnern Baumaterialien im Wert von ca. 2.500,- Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306/932230 oder die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 entgegen.

