Polizei Wuppertal

POL-W: W Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (18.05.2020), gegen 17:55 Uhr, kam es in Wuppertal-Elberfeld zu einem Unfall, bei dem sich ein Rollerfahrer schwer verletzte. Der 61-Jährige fuhr auf der Uellendahler Straße mit seinem Peugeot Motorroller stadtauswärts. Als ein vorausfahrender 37-Jähriger seinen VW-Transporter verkehrsbedingt anhielt, bremste der Zweiradfahrer stark ab, kam zu Fall und prallte gegen den VW. Der 61-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4100 Euro. (sw)

