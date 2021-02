FW-EN: Wetter - Unterstützung Rettungsdienst

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Die Drehleiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwoch, 03.02.2021 um 14:45 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "Am Wilshause" alarmiert. Hier musste eine Person schonend und schnell zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert werden. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten entschied der Notarzt, dass der Transport über die Drehleiter erfolgen sollte. Nachdem das Fahrzeug in Stellung gebracht war, wurde die Person mittels Schleifkorb und der Krankentragenhalterung nach unten transportiert und dort dem Rettungswagen übergeben. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach einer guten Stunde beenden.

