Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Fußgänger mit Außenspiegel gestreift

Grebenhain - Am Mittwoch (06.01.), gegen 13:00 Uhr, liefen ein 31-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau auf der Lauterbacher Straße nebeneinander am rechten Fahrbahnrand. Den beiden kam ein 70-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Kuga entgegen. Beim Vorbeifahren stieß der Pkw mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Arm des 31-jährigen. Der 70-jährige Pkw-Fahrer setzte jedoch, ohne anzuhalten, seine Fahrt fort. Er konnte jedoch ermittelt werden. Bei dem Unfall wurde der 31-jährige am Ellenbogen verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 600 Euro.

