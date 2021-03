Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 7. März 2021

Wolfenbüttel (ots)

Groß Denkte : Diebstahl an "Hühnermobil"

Groß Denkte, Ortsausgang Rtg. Mönchevahlberg, Do., 04.03.21, 11.00 Uhr - Sa., 06.03.21, 10.00 Uhr.

Zu einem Diebstahl an sogenannten "Hühnermobilen" kam es im o.g. Zeitraum nördlich der Ortschaft Groß Denkte. Durch unbekannte Täter wurden an den drei dort abgestellten mobilen Hühnerställen u.a. Reifen, eine Batterie zur Stromversorgung sowie eine Hydraulikanlage abgebaut und entwendet. Die Hühner befanden sich augenscheinlich noch alle in den Ställen. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Täterhinweise bitte an die Polizeistation Schöppenstedt, Tel. 05332-946540

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell