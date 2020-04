Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Geschlagen und Tasche gefordert, Wiesbaden, Luisenstraße, 06.04.2020, 23:00 Uhr

(He)Gestern Abend wurde ein 42-jähriger Wiesbadener auf der Luisenstraße von einem unbekannten Täter angegriffen und aufgefordert, seine mitgeführte Tasche zu übergeben. Das Opfer war gegen 23:00 Uhr auf offener Straße unterwegs, als der Täter plötzlich aufgetaucht sei und ihm, verbunden mit der Forderung nach der Tasche, einen Schlag ins Gesicht versetzt habe. Der Angreifer ließ dann jedoch von dem Wiesbadener ab und flüchtete ohne Tasche in Richtung Schwalbacher Straße. Die Täterbeschreibung ist sehr vage. Der Unbekannte soll ein graues Oberteil sowie eine Brille getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mann zeigt sich nackt auf Wiese, Wiesbaden, Carl-von-Ibell-Weg, 06.04.2020, 17:10 Uhr

(He)Gestern Nachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann in einem Waldgebiet am Rande von Wiesbaden nackt einer Spaziergängerin und sprach sie währenddessen an. Die 29-Jährige war den eigenen Angabe zufolge um kurz nach 17:00 Uhr auf dem Carl-von-Ibell-Weg in Richtung Hupfeldweg unterwegs. Unterwegs sei sie dann von einer größeren Wiese aus von dem nackten Mann angesprochen worden. Unter anderem habe er die Frau aufgefordert doch näher zu kommen und sich ihr in ehrverletzender Art und Weise gezeigt. Die 29-Jährige ging weiter, traf kurze Zeit später aber nochmals auf den Mann. Zu diesem Zeitpunkt sei er lediglich mit einem blauen T-Shirt bekleidet gewesen. Der Unbekannte sei etwa Mitte 50, circa 1,75 Meter groß, von normaler Statur und habe kurze, schwarze, grau melierte Haare getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. In zwei Schulturnhallen eingedrungen, Wiesbaden, Manteuffelstraße, Lorcher Straße, 02.04. - 06.04.2020

(He)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes drangen Unbekannte in Wiesbaden in zwei Schulturnhallen ein und verursachten dort Sachschäden. Die Höhe des Gesamtschadens konnte noch nicht abschließend erhoben werden. In der Manteuffelstraße drangen die Täter in die Sporthalle der Georg-Hauptmann-Schule ein, konsumierten im Innern Alkohol und Zigaretten und beschädigten Turngeräte; teilweise durch Brandlöcher. In der Lorcher Straße verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Sporthalle der Friedrich-von-Schiller-Schule und durchsuchten mehrere Räume. Unter anderem wurden Schränke gewaltsam geöffnet. Täterhinweise liegen in beiden Fällen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Batterie aus LKW gestohlen, Mainz-Kastel, Fritz-Lenges-Straße, 03.04.2020, 16:00 Uhr - 06.04.2020, 10:00 Uhr

(he) Im Verlauf des vergangenen Wochenendes entwendeten Diebe aus einem in Kastel in der Fritz-Lenges-Straße geparkten LKW die Kfz-Batterien und verursachten einen Schaden von circa 400 Euro. Der LKW des Herstellers MAN war am Freitag, gegen 16:00 Uhr noch unbeschädigt. Gestern, gegen 10:00 Uhr war dann die Kunststoffabdeckung des Batteriefachs abgeschraubt und die Batterien verschwunden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

5. VW Passat beschädigt und weitergefahren, Wiesbaden, Blücherstraße, 04.04.2020, 18:00 Uhr - 06.04.2020, 11:00 Uhr

(He)Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und gestern, 11:00 Uhr wurde ein in der Bücherstraße geparkter VW Passat durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, oder eine -teilnehmerin beschädigt und dadurch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Der weiße Kombi stand ordnungsgemäß auf der Straße geparkt. Gestern stellte der Fahrer dann fest, dass die linke vordere Fahrzeugecke stark beschädigt war. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug liegen nicht vor. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Betrügerische Anrufe, Kreisgebiet, 06.04.2020, (pl)Trickbetrüger versuchten im Verlauf des Montags mit dem Enkeltrick oder der Masche des falschen Polizeibeamten an das Bargeld ihrer Opfer zu gelangen. Im Rheingau-Taunus-Kreis wurden mindestens drei Personen von angeblichen Familienangehörigen oder falschen Polizisten angerufen. Die Angerufenen ließen sich von den Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate abgebrochen wurden. Die Polizei appelliert, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die Polizei unter der Notrufnummer 110.

2. Motorradfahrer bei Sturz verletzt, Heidenrod, Springen, Landesstraße 3033, 06.04.2020, 17.00 Uhr, (pl)Am Montagnachmittag wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L 3033 bei Heidenrod-Springen verletzt. Der 19-Jährige fuhr gegen 17.00 Uhr mit seiner Honda von Ramschied kommend die Landesstraße in Richtung Geroldstein entlang, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet. Im Anschluss stürzte der Motorradfahrer und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

3. Auf Auto aufgefahren - Motorrollerfahrerin leicht verletzt, Eltville, Bertholdstraße, 06.04.2020, 15.30 Uhr, (pl)Eine 57-jährige Motorrollerfahrerin hat sich am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Eltville leicht verletzt. Die 57-Jährige war gegen 15.30 Uhr auf der Bertholdstraße unterwegs, als das vorausfahrende Auto verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte die Rollerfahrerin offensichtlich zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Die bei dem Zusammenstoß leicht verletzte 57-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt.

4. Zaun bei Unfallflucht beschädigt, Geisenheim, Kirchstraße, 06.04.2020, 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr, (pl)Am Montagmittag wurde in der Kirchstraße in Geisenheim zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr ein Gartenzaun bei einer Unfallflucht beschädigt. Der am Zaun entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Das verursachende Fahrzeug, offensichtlich ein Mercedes Vito, wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt und verlor am Unfallort den rechten, hinteren Rückstrahler. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell