Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch (3. Juni) hat sich gegen 19.15 Uhr auf der Attendorner Straße vor dem Ortseingang Altfinnentrop ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer ereignet. Dieser befuhr die Straße in Richtung Attendorn. Dabei verlor er nach eigenen Angaben die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte auf die rechte Seite mit der Helmfront auf den Bordstein. Im Bereich der Unfallstelle lagen kleinere Schottersteine auf der Fahrbahn. Die Ursache des Sturzes ist noch unklar. Der Radfahrer kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell