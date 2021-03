Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Freitagabend ereignete sich auf der Breitenheider Straße ein Verkehrsunfall, für dessen Aufhellung die Polizei Zeugen sucht. Gegen 18:10 Uhr begegneten sich in einer Engstelle (Fahrbahnverengung), auf Höhe der Grabenstraße, der 23-jährige Fahrer eines grauen Mercedes sowie der 50-jährige Fahrer eines Rennrades. In der Engstelle kam es zum Kontakt zwischen den Verkehrsteilnehmern. Der 50-Jährige aus Lage verletzte sich dabei leicht. Da die jeweilige Schilderung des Unfallhergangs der Beteiligten abweicht, sucht die Polizei Zeugen für den Verkehrsunfall. Diese melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

