Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Betrug im Internet

Frankenthal (ots)

Der 22-jährige Geschädigte erwarb bei einem Internet-Auktionshaus eine Grafikkarte im Wert von 923,99EUR. Bezahlung und Versand erfolgten per Nachnahme. Am 27.02.2021 bezahlte der Mann das Paket in einer Postfiliale in der Bahnhofstraße in Frankenthal. Noch vor Ort öffnete er das Paket. In diesem befanden sich anstatt der Grafikkarte lediglich eine Fliese sowie zwei Tastaturen.

Aufgrund der Umstände ist von einer Betrugsmasche auszugehen.

Das Einkaufen im Internet erfreut immer größer werdender Beliebtheit, doch auch hier ist Vorsicht geboten! Leider steigt auch die Internetkriminalität. Beachten Sie folgende Tipps für ein sicheres Einkaufen im Internet: - Wählen Sie sichere Passwörter und geben Sie diese niemals an Dritte weiter - Achten Sie auf technische Sicherheit bei der Datenübertragung - Überprüfen Sie die Seriosität des Anbieters - Prüfen Sie Artikelbeschreibung sowie Versand- und Lieferbedingungen - Wählen Sie sichere Zahlungsmethoden - Achten Sie auf Ihr Widerrufs- oder Rückgaberecht bei gewerblichen Anbietern - Schützen Sie sich vor Datenklau

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.kaufenmitverstand.de und www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell