BPOL NRW: Bundespolizei stellt 100 Gramm Heroin auf der Autobahn A 61 sicher - Niederländer versteckte die Drogen in der Unterhose

Einen Fahrgast in einem niederländischen Taxis überprüfte die Bundespolizei bereits am Dienstagnachmittag, 9. Februar 2021 um 17:40 Uhr, auf der Autobahn A 61 an der Anschlussstelle Nettetal. Zum Reisegrund befragt gab der 18-jährige Niederländer gegenüber den Beamten an, dass er auf der Fahrt nach Düsseldorf sei, um seinen dort lebenden Vater zu besuchen. Zur weiteren Kontrolle wurde der Reisende gebeten aus dem Taxi auszusteigen. Hierbei erkannten die Beamten eine unnatürlich große Auswölbung der Hose im Genitalbereich. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnten in der Unterhose des Reisenden insgesamt 100 Gramm Heroin und 100 Gramm Streckmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen auf er Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen.

