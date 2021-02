Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt zwei Ausreißer und nimmt zwei mit Fahndungsersuchen gesuchte Straftäter der Staatsanwaltschaften Aachen und Köln fest

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnertagabend gegen 23:50 Uhr am Hauptbahnhof Aachen zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren in Gewahrsam genommen. Sie waren zuvor von zu Hause ausgebüxt. Die beiden versuchten noch ihr Heil in der Flucht. Auf Gleis 6 war für sie Endstation und konnten von den nacheilenden Beamten gestellt werden. Nach Verständigung ihres gesetzlichen Vertreters wurden sie wenig später wohlbehalten übergeben.

Schon am Morgen ging den Beamten in Aachen-Köpfchen ein 21-jähriger Tunesier ins Fahndungsnetz. Er war zuvor mit dem Linienbus aus Belgien eingereist. Bei der Kontrolle wies er sich mit einem gültigen tunesischen Reisepass aus. Hatte aber keinen benötigten Aufenthaltstitel für Deutschland. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde ein aktuelles Aufenthaltsverbot für Deutschland vom Ausländeramt Köln festgestellt. Des Weiteren bestand noch eine Aufenthaltsermittlung wegen eines laufenden Strafverfahrens wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Köln. Nach seiner Beanzeigung wegen der unerlaubten Einreise trotz Widereinreisesperre wurde er nach Belgien rückgeführt.

Einen 54-jährigen Deutschen haben die Beamten in Aachen-Bildchen eine Stunde später festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen des Erschleichens von Leistungen der zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Da der 54-Jährige die gegen ihn verhängte Geldstrafe von 400,- Euro bezahlen konnte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell