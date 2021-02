Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ölspur in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Freitag, dem 26.02.2021, gegen 16:20 Uhr wurde eine Ölspur in der Jägerstraße in Schifferstadt gemeldet. Vor Ort konnte die Ölspur, beginnend in der Jägerstraße, über die Danziger-, Bleich- und Selligstraße bis in den Ostring, festgestellt werden. Da der Verursacher bisher nicht ermittelt werden konnte, bittet die Polizei Zeugen, die Angaben dazu machen können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell