Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Drei Personen nach Unfall verletzt

AschendorfAschendorf (ots)

Am Freitag kam es auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 21-Jährige war mit ihrem VW gegen 8.15 Uhr in Richtung Neulehe unterwegs. Als sie nach links in die Gutshofstraße abbog, übersah sie einen entgegenkommenden Mercedes. Es kam zu Zusammenstoß. Die VW-Fahrerin, der 37-jährige Fahrer des Mercedes sowie sein 28-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell