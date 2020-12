Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Leitpfosten beschädigt

LingenLingen (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Wachendorfer Straße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinwagens war gegen 17.30 Uhr in Richtung Meppener Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Leitpfosten. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

