Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unangemeldete Spontandemonstration

Soest (ots)

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einer Spontandemonstration auf dem Potsdamer Platz. Etwa 40 Personen blockierten mit Spruchbändern und "Blumenbeeten" den Potsdamer Platz. Die Plakate waren von der "Aktionsgruppe" "Extinction Rebellion". Trotz mehrmaliger Nachfrage der Polizei bei den Teilnehmern, konnte kein Versammlungsleiter festgestellt werden. Alle gaben an spontan vor Ort zu sein. Trotzdem wurde die Veranstaltung von der Polizei als Versammlung gewertet und entsprechend geschützt. Die Zufahrten zum Potsdamer Platz wurden gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet. Ein 70-jähriger Soester störte die Versammlung mehrfach, indem er trotz Sperrung mit seinem Fahrzeug auf den Platz fuhr. Außerdem pöbelte er die Versammlungsteilnehmer an und versuchte eines der Plakate zu zerreißen. Nachdem er mehreren Platzverweisen der Polizei nicht nachkam, wurde er bis zum Ende der Versammlung gegen 16:30 Uhr in polizeiliches Gewahrsam genommen. Nach Ende der Veranstaltung musste der Bauhof der Stadt Soest die dort aufgebauten Blumenbeete wieder wegschaffen. Die Polizei wird noch prüfen, ob es gegen einen oder mehrere Teilnehmer eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsrecht geben wird. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell