Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim, Hermaringen - Alkohol und Drogen am Steuer

Drei berauschte Fahrer zog die Polizei am Donnerstag und Freitag in Heidenheim und Hermaringen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Am frühen Freitag stoppte die Polizei in Heidenheim einen 33-Jährigen in der Arndtstraße. Der BMW-Fahrer hatte zu viel Alkohol intus.

Mutmaßlich unter Drogen standen zwei weitere Fahrer am Donnerstag. In Hermaringen stoppte die Polizei gegen 18.15 Uhr einen 25-Jährigen und in Heidenheim gegen 23.30 Uhr einen 24-Jährigen. Alle drei Fahrer mussten eine Blutprobe abgeben und durften nicht mehr weiterfahren.

+++1886561+++1885636+++1886467

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

Holger Fink, Tel.: 0731/188-1111, Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell