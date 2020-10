Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto überschlägt sich mehrmals

Ein 19-Jähriger kam am Donnerstag bei Göppingen von der Fahrbahn ab.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 19 Uhr mit einem Audi auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei der Ausfahrt Göppingen-Zentrum/Ost brach sein Auto nach ersten Erkenntnissen bei Nieselregen aus. Das Fahrzeug prallte gegen eine Leitplanke, schleuderte über die Fahrbahn und danach über eine Wiese. Dort überschlug es sich mehrmals, bevor es nach rund 60 Metern zum Stehen kam. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn und brachte ihn mit eher schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler haben Anhaltspunkte, dass der Mann möglicherweise unter Drogeneinwirkung stand. Deswegen musste er eine Blutprobe abgeben. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

+++1886064

Holger Fink, Tel.: 0731/188-1111, Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell