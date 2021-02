Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit leichtverletzter PKW Fahrerin

Frankenthal (ots)

Am 27.02.2021 kam es gegen 08:33 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Ortseingang Frankenthal. Hier befuhren die 44-jährige Fahrerin eines Renault Clio und der 62-jähriger Fahrer eines VW Multivan in besagter Reihenfolge die Mahlastraße von Frankenthal-Studernheim kommend. Die Fahrerin reduzierte ihre Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. Dies übersah der nachfahrende PKW Fahrer und fuhr ungebremst in das Heck der Frau. Hierbei wurde die vorausfahrende 44-jährige Fahrerin leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

