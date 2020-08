POL-FR: Gottenheim Unfallflucht vor der Bank

Polizeipräsidium Freiburg

Gottenheim - Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde am Mittwoch, 05.08.2020, in der Rathausstraße ein auf dem Parkplatz des dortigen Geldinstituts geparkter Toyota angefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beschädigungen am geschädigten Fahrzeug sind erheblich und belaufen sich auf ca. 5000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

