POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung von zwei geparkten PKW

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 26.02.2021 ca. 12:00 Uhr bis zum 27.02.2021 um 10:16 Uhr kam es vor einem Wohnkomplex im Meergartenweg Höhe des Strandbads zu einer Sachbeschädigung an zwei davor geparkten PKW. Bei den beiden PKW handelte es sich um einen roten Opel Astra sowie um einen roten Toyota Starlet. Es wurden jeweils der linke Außenspiegel beschädigt. Spuren oder Hinweise auf mögliche Täter konnten keine gesichert werden. Weitere beschädigte Fahrzeuge konnten nicht festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

