POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Wendemanöver führt zu Unfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 08:15 Uhr auf der Möglinger Straße in Ludwigsburg-Pflugfelden ereignete. Aus Richtung der Eglosheimer Straße kommend befuhr eine 72 Jahre alte Frau mit einem Mercedes die Möglinger Straße. Auf Höhe der Alemannenstraße wollte die Autofahrerin wenden. Vermutlich aufgrund eines zu geringen Wenderadius fuhr die Dame auf einen auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand abgestellten Renault auf. Hierdurch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

