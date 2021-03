Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Polizei registriert mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

In Ehningen im Wohngebiet "Bühl" sowie der näheren Umgebung registriert die Polizei seit Anfang Februar mehrere Fälle von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Die erste Tat wurde am 04. Februar angezeigt. Ein unbekannter Täter hatte insgesamt sechs Fahrzeuge, drei Mercedes, einen Mazda, einen Ford und einen BMW zerkratzt. Der damals entstandene Sachschaden belief sich auf rund 12.800 Euro (wir berichteten am 04. Februar). Zwischen dem 15. und dem 16. Februar wurden ein VW und ein Peugeot zerkratzt, die in der Eichendorffstraße abgestellt waren. Der Gesamtsachschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Drei weitere Fahrzeuge, ein Renault, ein VW und ein Wohnmobil, wurden nun zwischen Mittwoch 09.30 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr im Nagoldweg und in der Gäublickstraße beschädigt. Die Täter hinterließen, vermutlich mit einem Stein, Kratzer sowie teilweise Schriftzüge im Lack der Fahrzeuge. Es entstand ein weiterer Gesamtsachschaden von etwa 8.500 Euro. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen den Straftaten. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet habend oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 27045-0, in Verbindung zu setzen.

