Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannter versucht sich an Motorroller

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 08:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter einen silbernen Motorroller, der am Bahnhof in Vaihingen an der Enz im Bereich eines überdachten Abstellplatzes stand, zu entwenden. Das Zweirad der Marke "Jinan Qingqi" war mit einer Lenkradsperre gesichert. Der Unbekannte riss die Verkleidung unter dem Lenker weg, um vermutlich so an die Elektronik heranzukommen. Ebenfalls wurden Kabel aus dem Zündschloss herausgerissen. Nachdem der Besitzer das Fehlen seines Motorrollers am Donnerstag bemerkt hatte, konnte er etwa 50 Meter vom Tatort entfernt sein beschädigtes Zweirad hinter einem Gebüsch feststellen. Aufgrund dessen alarmierte er die Polizei. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell