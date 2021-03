Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf dem Schwimmbad-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Mittwoch zwischen 15:00 und 15:45 Uhr in der Hohenzollernstraße in Sindelfingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß auf noch ungeklärte Art und Weise gegen die rechte Fahrzeugfront eines Audi, der im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines Schwimmbades abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte anschließend das Weite. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

