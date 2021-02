Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Ins Schleudern geraten und gegen Zaun eines Schrebergartens geprallt - 15.000 Euro Schaden (08.02.2021)

Tuttlingen (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an einem VW Passat und an einem Zaun eines Schrebergartens sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der zum Unfallzeitpunkt winterglatten Straße "Am Lokschuppen" ereignet hat. Ein 21 Jahre junger Fahrer eines Passats war gegen 18 Uhr im Bereich der Schrebergärten auf dem Verbindungsweg "Am Lokschuppen" mit einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit von der Möhringer Vorstadt in Richtung Tuttlingen unterwegs. Im weiteren Verlauf kam der Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte heftig gegen einen Zaun eines Schrebergartens. Der 21-Jährige hatte Glück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell