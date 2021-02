Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) In den Gegenverkehr gerutscht (09.02.2021)

Gütenbach (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstagfrüh gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 173 zwischen Furtwangen und Gütenbach. Eine 26-jährige Audi Q5-Fahrerin fuhr talwärts in Richtung Gütenbach und geriet auf schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern. Sie rutschte auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden 30-jährigen Opel Astra-Fahrer zusammen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro, die Insassen blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst transportierte beide Autos von der Unfallstelle ab.

