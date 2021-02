Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. KN) Autofahrer übersieht Motorradfahrer (08.02.2021)

Hilzingen (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 25-jähriger Motorradfahrer am Montag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B314. Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr an der Anschlussstelle Hilzingen auf der A 81 ab und wollte nach links auf die B 314 in Richtung Singen fahren. Hierbei übersah er den auf der Bundesstraße in Richtung Hilzingen fahrenden Motorradfahrer. Bei der anschließenden Kollision stürzte der 25-Jährige und verletzte sich hierbei. Zur weiteren Untersuchung wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 4.000 Euro.

