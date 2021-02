Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Unfall verursacht und geflüchtet (08.02.2021)

Radolfzell-Böhringen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat eine 31-jährige Autofahrerin am Montagmorgen gegen 08.15 Uhr, nachdem sie mit ihrem Fiat 500 gegen einen in der Bodenseestraße geparkten VW Transporter geprallt war und wegfuhr, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern. Die Verursacherin meldete sich nachträglich bei der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 6.000 Euro.

