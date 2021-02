Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Reh ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen (09.02.2021)

Stockach (ots)

Über 6.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich in der Nacht auf Dienstag gegen 01.15 Uhr auf der B 14 ereignet hat. Ein aus Richtung Hindelwangen kommender 18-jähriger Mazda-Fahrer fuhr in Richtung Tuttlingen, als nach seinen Angaben kurz vor der Einmündung der Straße "Vordere Schweingruben" ein Reh die Fahrbahn querte. Beim Ausweichmanöver verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mazda kollidierte seitlich mit einem Baumstumpf, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Fahrer sowie seine 18-jährige Beifahrerin, die sich ebenfalls bei dem Unfall leicht verletzte, wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Der Mazda, an dem Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

