Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto prallt in Leitplanke (09.02.2021)

Hüfingen (ots)

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Hüfingen einen Unfall verursacht. Ein 26-jähriger Fiat-Fahrer fuhr von Donaueschingen in Richtung Blumberg und kam im Bereich der Abfahrt zur Bundesstraße 31 von der Straße ab. Er prallte gegen eine Leitplanke, an der Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand. Den Schaden an seinem Fiat schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

