Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 81-Jähre bei Sturz durch einen Hund schwer verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine 81-Jährige Dame aus Hude erlitt bei einem Sturz durch einen Hund bereits am Samstag, den 10. Oktober 2020, gegen 11:15 Uhr, mehrere Frakturen. Der Hund der noch unbekannten Hundehalterin sei der Dame unvermittelt auf der Parkstraße in Hude zwischen die Beine gelaufen und habe diese dadurch zu Fall gebracht. Anschließend wurde die 81-Jährige durch eine weitere unbekannte Frau vor Ort betreut, bis schließlich die ärztliche Versorgung durch die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens übernommen wurde. Die Frau aus Hude wurde abschließend in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Hund handelte es sich um einen kleinen, hellen, flauschigen Hund (ähnlich Malteser). Die Hundehalterin konnte wie folgt beschrieben werden. Diese soll zwischen 70-75 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Zudem habe sie graue-dunkle Haare und einen Mantel getragen.

Die Polizei bittet die Halterin darum, sich umgehend mit der Polizei in Hude unter der Telefonnummer 04408/8090327 in Verbindung zu setzen. Weiterhin wird darum gebeten, dass sich mögliche Zeugen des Vorfalles, vor allem die Ersthelferin, ebenfalls unter der genannten Nummer bei der Polizei melden.

