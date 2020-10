Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Arbeitsunfall in Berne +++ Mann wird schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 44-jähriger Mann am Dienstag, 13. Oktober 2020, gegen 14:00 Uhr zu, nachdem ein Teil einer Metallverkleidung in der Straße Hinterm Reiherholz, in Berne auf ihn stürzte.

Zum Unfallzeitpunkt wurden Abbauarbeiten an einem Güllesilo durchgeführt. Der 44-jährige Monteur bemerkte dies wohl nicht, sodass eine insgesamt etwa 120kg schwere Metallverkleidung auf ihn fiel.

Die Verletzungen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der Verletze wurde mit dem Verdacht einer Beinfraktur im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Neben der Polizei war auch das zuständige Gewerbeaufsichtsamt vor Ort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen.

