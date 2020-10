Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mann bei Arbeitsunfall in Ganderkesee verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 13. Oktober 2020, gegen 09:50 Uhr, zog sich ein 22-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in der Straße An Rennfeuer eine Frakturverletzung der Hand zu.

Der 22-jährige Wildeshauser verrichtete Arbeiten auf einer Leiter, kam dabei ins Wanken und stürzte zu Boden.

Bei dem Sturz fiel er auf den rechten Arm. Die Verletzungen wurden durch Rettungskräfte vor Ort behandelt, im Anschluss wurde der 22-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der Polizei sowie vom zuständigen Gewerbeaufsichtsamt wurden aufgenommen.

