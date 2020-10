Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Seefeld verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 12. Oktober 2020, wurden ein 24-Jähriger leicht und seine 20-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Ein 18-jähriger Mann befuhr gegen 17:25 Uhr, mit seinem Pkw-Audi den Seefelder Weg in Richtung Seefeld.

An der Einmündung zum Seefelderschart (Landstraße 855) bog er rechts in diesen ein und übersah den vorfahrtsberechtigten Pkw-Peugeot des 24-jährigen Seefelders, der zuvor von einem Privatweg links auf die L 855 eingefahren war.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Pkw in den dortigen Straßengraben geschleudert. Die verletzten Personen wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige erlitt Prellungen, die 20-Jährige eine Frakturverletzung am rechten Fuß.

Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden durch örtliche Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 12.500 Euro geschätzt.

Den 18-jährigen Unfallverursacher erwarten nun Bußgeldverfahren und ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

