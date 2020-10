Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 13. Oktober 2020, gegen 09:30 Uhr, geriet eine Waschmaschine in einem Waschkeller eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße in Delmenhorst in Brand.

Die Ursache ist nach Angaben der Feuerwehr noch unbekannt. Personen wurden nicht verletzt.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Bei dem Brand war die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst mit 15 Einsatzkräften unter der Einsatzleitung eines Kameraden der Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie ein Rettungswagen eingesetzt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten durften die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der vom Brand betroffene Kellerraum wurde von der Polizei für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell