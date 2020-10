Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kontrollen von Tiertransporten durchgeführt +++ Keine Verstöße festgestellt

Delmenhorst (ots)

Am 13.10.2020 wurden durch speziell ausgebildete Polizeibeamte des Polizeikommissariat Brake, in der nördlichen Wesermarsch gezielte Kontrollen für den Bereich Tiertransporte durchgeführt. In den vergangenen Jahren war es gerade in diesem Bereich zu diversen, teils schwerwiegenden Verstößen gekommen. Umso erfreulicher fiel der aktuelle Kontrolltag aus. Bei 5 kontrollierten Fahrzeugen konnten keinerlei Verstöße festgestellt werden. Bei zwei Unternehmen aus den Kreisen Steinfurt und Cuxhaven konnten sogar über die geforderten Vorgaben hinaus, positive Bedingungen beim Transport von Schlacht- und jungen Masttieren festgestellt werden.

